BELLATOR MMA PARIS Accor Arena, 12 mai 2023, PARIS.

Tarif : 29.0 à 159.0 euros.

BELLATOR MMA de retour à Paris le vendredi 12 mai 2023 à l'Accor Arena pour un évènement incroyable avec l'ancien champion Gegard Mousasi contre la star anglaise no. 2 le challenger Fabian Edwards.

Le parisien Mansour Barnaoui affrontera Sidney Outlaw dans le quart de finale du Grand Prix Mondial BELLATOR léger à 1 million de dollars.

Réservations P.M.R. : 01 46 91 57 54



