Bellacoso.fr est un organisateur d’événements latins à Paris. Un espace d’expérimentation des sonorités latino-américaines. Une plateforme pour les artistes émergents. Bellacoso.fr est un organisateur d’événements latins à Paris. Un espace d’expérimentation des sonorités latino-américaines. Une plateforme pour les artistes émergents. QUOI S’ATTENDRE Pour cette première édition, nous aurons de la musique live, des DJ Sets et du VJing tout au long de la nuit. LINE-UP : Figgy baby (US) Rapeur.se et artiste non-binaire basé à Los Angeles. (Rap/Hip-Hop) FOFAINA (ES) DJ et cinéaste chilienne, basée en Espagne. (Perreo, Reggaeton, Pop latino) Risa rara (MX) Risa Rara est une artiste queer multidisciplinaire du Mexique, basée à Paris. (Latin House/Afro House/Pop latino) JD Trust (GT) DJ, producteur et musicien guatémaltèque basé à Paris. L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/

