Bellac A 20h au cinéma le Lux – Avenue de la Liberté. Tarif : 5€. Théâtre du Cloître : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr

Une fois par mois, (re)découvrez des films en lien avec les thématiques abordées par nos deux compagnonnes : l’injonction à la réussite pour Marilyne Lagrafeuil et son spectacle Rester dans la course ; et autour de la danse, la vieillesse comme âge à vivre pleinement pour Vieillesse et Elégance, de Sylvie Balestra.

Alors que sa grand-mère, Micheline, ancienne ballerine et professeure de danse, est à la fin de sa vie atteinte de la maladie d’Alzheimer, la réalisatrice plonge dans ses souvenirs et tente de stimuler sa mémoire. Le film convoque différentes formes d’images et de mouvements et rend visible d’autres corps issus de cet art, passés avec le temps dans l’ombre. Les robes papillons tisse le portrait de cette relation intime et profonde, de deux générations de femmes, qui s’est construite dès l’origine sous le prisme de la danse.

Documentaire de Camille Auburtin de 2020

Durée : 52 minutes

En présence de la réalisatrice

info@theatre-du-cloitre.fr +33 5 55 60 87 61 http://www.theatre-du-cloitre.fr/

