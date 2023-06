Bella Vista- Hendaye Bella Vista Guest center Hendaye, 21 août 2023, Hendaye.

Bella Vista- Hendaye 21 – 25 août Bella Vista Guest center 416 €

Hendaye est une commune du Pays basque français, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle est à la pointe sud-ouest de la France et la dernière ville côtière avant l’Espagne.

A Hendaye se trouvent la plus longue plage de la Côte basque (3,5 km), le château d’Abbadia et le domaine du même nom.

Le séjour se passera au Bella Vista Guest center. Celui-ci est situé à 10min à pied de la gare d’Hendaye, mais également à 700m de l’océan Atlantique et à 10min à pied du centre-ville. Le centre est doté d’une piscine extérieure ainsi que d’une terrasse. La commune de Porcheville est à 7h22 en voiture soit 837 km.

Bella Vista Guest center hendaye Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « loisirs.culture@mairie-porcheville.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T09:00:00+02:00 – 2023-08-21T21:30:00+02:00

2023-08-25T09:00:00+02:00 – 2023-08-25T21:30:00+02:00

langues étrangères sport de nature