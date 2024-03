BELLA ITALIA La Perla Cesenatico, vendredi 5 juillet 2024.

BELLA ITALIA dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 6 – 19 juillet La Perla 1190 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T00:00:00+02:00 – 2024-07-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-19T00:00:00+02:00 – 2024-07-19T23:59:00+02:00

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Le centre est situé au bord de l’adriatique, entre Ravenne et Rimini, dans la ville de Cesenatico. L’ancien village de pêcheurs de Cesenatico est une destination privilégiée. Avec ses maisons colorées et ses voiliers traditionnels ballotant sur le canal, la vieille ville pittoresque vous réserve des décors de carte postale à chaque coin de rue. Tout ici n’est que plaisir et détente. Il y a foule de chose à faire à et voir à proximité… dont notamment Porto Canale, le coeur de la vieille ville, conçu par le grand Léonard de Vinci

HEBERGEMENT:

Le centre est situé à quelques mètres de la mer et à seulement 500 m du centre de Cesenatico, dan grand parc de 10 000m², dont 4000 m² de plage privée.

L’hébergement est réparti sur deux étages de 21 chambres chacun. Les jeunes seront logés dans des chambres de 2, 3, 4 et 5 personnes. Toutes sont équipées d’une salle de bain (douche, toilette, lavabo).

Le centre dispose de vastes espaces extérieurs :

– Grand espace devant le bâtiment avec parasols, mobilier, table de ping-pong

– Terrain de foot herbeux à l’arrière

– Terrain de basket-ball, 4 terrains de beach volley…

La plage est située à 100 mètres du centre. Chaque chambre dispose d’un parasol et de deux transats. Présence de douches et box de change sur la plage. 4 terrains de beach volley.

Le centre dispose d’une très grande salle d’activités (à partager) + grandes tonnelles extérieures + une grande salle de danse.

Côté restauration, il y a une salle de restauration avec de nombreuses tables de 4 personnes. Repas préparés sur place…

PROGRAMME D’ACTIVITES:

Un séjour pour découvrir l’Italie où se mêleront activités culturelles et sportives :

-Journée découverte de Florence

-Deux jours au parc de Mirabilandia

-Excursion à Venise

-Une demi-journée au parc aquatique aquamirabilandia

-Visite de Pinarella Di Cervia et de son port

-Banana Bus

-Baignades sur notre plage privée à 100m du centre

– Beach-volley, beach tennis, basket-ball, tennis de table, football…

Les activités sur le centre

De plus, toutes les activités traditionnelles de colonies de vacances comme activités manuelles, grands jeux, sports collectifs, veillées viendront compléter le programme…

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Séjour en bus

Bus à disposition de notre équipe durant le séjour

Descriptif complet: https://www.adav-vacances.com/sejour/mare-vita

La Perla Colombo 11 47042 CESENATICO Cesenatico 47042 Forlì-Cesena Émilie-Romagne [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.68.69.60 »}, {« type »: « email », « value »: « anne@adav-vacances.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.adav-vacances.com/sejour/mare-vita »}] [{« link »: « https://www.adav-vacances.com/sejour/mare-vita »}]

sports de nature sports de plein air

Association ADAV