Bella Di Jo vous propose son Kih Ha Farz La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Bella Di Jo vous propose son Kih Ha Farz La Richardais, 27 novembre 2022, La Richardais. Bella Di Jo vous propose son Kih Ha Farz

33, rue du Haut Chemin Bella Di Jo La Richardais Ille-et-Vilaine Bella Di Jo 33, rue du Haut Chemin

2022-11-27 – 2022-11-27

Bella Di Jo 33, rue du Haut Chemin

La Richardais

Ille-et-Vilaine La Richardais Dégustez cet emblématique plat breton soigneusement préparé à base de produits locaux. Tarif : 20€ par personne

Apéritif, plat, boisson, dessert et café

Restauration sur place et uniquement sur réservation bella@belladijo.fr +33 2 23 17 28 68 https://www.belladijo.fr/?fbclid=IwAR2Lu9KWl7YphvDDANi1uYC65b93N6InBt_lt56qFxrQNoAkbuTWGFUiIUo Bella Di Jo 33, rue du Haut Chemin La Richardais

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu La Richardais Adresse La Richardais Ille-et-Vilaine Bella Di Jo 33, rue du Haut Chemin Ville La Richardais lieuville Bella Di Jo 33, rue du Haut Chemin La Richardais Departement Ille-et-Vilaine

La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-richardais/

Bella Di Jo vous propose son Kih Ha Farz La Richardais 2022-11-27 was last modified: by Bella Di Jo vous propose son Kih Ha Farz La Richardais La Richardais 27 novembre 2022 33 ille-et-vilaine La Richardais rue du Haut Chemin Bella Di Jo La Richardais Ille-et-Vilaine

La Richardais Ille-et-Vilaine