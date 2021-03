Lyon Musée des Confluences , Lyon Métropole de Lyon Bella Ciao Musée des Confluences | Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

▶️ Concert à suivre en direct sur Facebook (avec ou sans compte), disponible ensuite en replay pendant 7 jours **Bella Ciao** est historiquement connu comme le spectacle qui a marqué le début du renouveau du folklore italien. Dès sa première représentation en 1964 au Festival des Deux Mondes à Spoleto, est né le travail de tous les musiciens qui, aujourd’hui, font connaître avec succès la musique traditionnelle italienne sur les scènes du monde entier. Aujourd’hui, les chansons de Bella Ciao non seulement conservent toute leur puissance expressive, mais elles ont acquis une nouvelle urgence dans le monde globalisé pour leurs valeurs de liberté, de paix et de droits civils. Le plus grand spectacle de la renaissance de la tradition italienne a été réarrangé cinquante ans plus tard avec une formidable distribution. * Lucilla Galeazzi, chant

* Elena Ledda, chant

* Luisa Cottifogli, chant

* Alessio Lega, chant, guitare

* Maurizio Geri, guitare

* Gigi Biolcati, percussions, chant

* Riccardo Tesi, accordéon diatonique, arrangements, direction musicale

Gratuit

