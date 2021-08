Belkacem Drif présente « Siempre lo mismo » Studio de l’Ermitage, 15 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 15 septembre 2021

de 20h30 à 23h

payant

Belkacem Drif dévoilera son nouvel album « Siempre lo mismo », à l’occasion de sa sortie le 5 février 2021 chez Chez Oime Production / Inouïe Distribution.

Né en Banlieue parisienne, Belkacem Drif est le benjamin d’une fratrie de 12 enfants. Même si la musique a toujours été présente au sein de la famille, rien ne le prédestinait à devenir musicien professionnel. C’est avec ses voisins, une famille de musiciens d’origine gitane, qu’il s’initie aux percussions, découvre le flamenco et se passionne pour cette musique. Comme il est turbulent, son instituteur lui conseille d’intégrer une école de musique où il travaille les percussions classiques. A 16 ans il commence à jouer dans les bals le week-end et décide de se consacrer uniquement à la musique. Il s’inscrit au conservatoire du 9e arrondissement de Paris, puis sous la baguette de Guy Hayat, il intègre le CIM, où il étudie l’harmonie Jazz avec Philippe Baudoin. Il sort diplômé de l’école de batterie Emmanuel Bourseault et obtient une licence de musicologie à Paris 8. Belkacem Drif fait ses premiers pas en tant que musicien professionnel en accompagnant de nombreux artistes et groupes.

Rock ou Bossa, Soul ou Jazz, Variété dans le sens noble du terme, il goûte toutes les saveurs, les nuances, les résonances. Il reste un amoureux du rythme, des rythmes, d’où qu’ils viennent. De la musique de sa Kabylie originelle à ses voyages en Espagne, au Maroc ou encore aux Etats- Unis, de ses rencontres avec des musiciens de tous horizons (Antonio Lopez, Brahim Izri, Julio Laks, Alain Jean-Marie, Saïd Mesnaoui et Travis Bürki pour ne citer qu’eux), Belkacem a gardé le goût du partage, d’une musique généreuse, ouverte aux expériences et aux mélanges. En un mot : l’ouverture aux autres. SIEMPRE LO MISMO son 2e album ouvre le champ au chant et à de nouvelles rencontres. Toutes ses compositions racontent ce goût profond pour la découverte et le métissage.

Julien Marc : chant

Nico Morelli : piano

Marc Buronfosse : contrebasse

Eric Le Lann : trompette

Hervé Mechinet : saxophone/flûte

Stéphane Colin : saxophone soprano/ténor

Belkacem Drif : batterie

Comme Belkacem Drif le dit lui-même : « J’avais envie de regrouper des musiciens venant d’horizons divers pour une seule et unique raison : casser les clivages ».

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020

11 : Jourdain (597m) 11 : Pyrénées (652m)



Contact :Studio de l’Ermitage 0 https://www.belkacemdrif.com https://www.facebook.com/belkafriends/

Date complète :

