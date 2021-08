Toulouse Institut Cervantès Haute-Garonne, Toulouse Belingonero flamenco Institut Cervantès Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Concert **Dans le cadre du festival flamenco de Toulouse ** **Sandra Carrasco**, née à Huelva, commence sa carrière professionnelle en chantant avec Arcángel, Manolo Sanlúcar, Miguel Poveda ou Estrella Morente entre autres. Une fois à Madrid elle intègre le cycle Enamorados Anónimos créé par José María Cámara et Javier Limón avec Blanca Li. Après l’enregistrement de son premier album, elle part en tournée internationale pendant trois ans. Elle participe à de nombreux projets créatifs novateurs et compte aujourd’hui avec 5 disques à son actif. Elle est capable d’aborder plusieurs genres musicaux comme la bossa nova, le jazz ou la world music. Sandra Carrasco fait partie de la nouvelle scène émergente du flamenco avec un futur prometteur. **Paco Cruz,** guitare ### Plus d’infos [Site de l’Instituto Cervantes ](https://cultura.cervantes.es/toulouse/fr/Belingonero-flamenco/145207) //www.youtube.com/embed/6kqUxUHGzwA ![]() ### Infos pratiques * Mardi 12 octobre à 20h. * L’accueil du public s’effectue dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur au moment de l’événement.

