Visite guidée de la propriété Belingard Pomport, 4 juillet 2023, Pomport.

Pomport,Dordogne

Le Château Bélingard organise une visite guidée de la propriété à 10h30.

Venez découvrir Château Bélingard. Un accueil personnalisé, obsession de la propriété, vous sera réservé dans le cadre de la certification Haute Valeur Environnementale et Vignobles & Découvertes. Le métier de vigneron et la passion d’une famille depuis 200 ans, pour son terroir de Monbazillac et Bergerac vous seront expliqués.

Une vue époustouflante, le parfum de l’Histoire, les saveurs des cépages, le travail du vigneron, les subtilités du terroir seront au rendez-vous.

Sur réservation.

2023-07-04 fin : 2023-07-04 12:00:00. EUR.

Belingard Château Bélingard

Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Château Bélingard organizes a guided tour of the estate at 10:30 am.

Come and discover Château Bélingard. A personalized welcome, an obsession of the estate, will be reserved for you as part of the High Environmental Value and Vignobles & Découvertes certification. We’ll explain the winegrowing profession and the 200-year passion of a family for its Monbazillac and Bergerac terroir.

A breathtaking view, the scent of history, the flavors of grape varieties, the work of the winemaker and the subtleties of the terroir will all be on show.

On reservation

Château Bélingard organiza una visita guiada a la finca a las 10.30 h.

Venga a descubrir el Château Bélingard. En el marco de la certificación Alto Valor Medioambiental y Vignobles & Découvertes, se le reservará una acogida personalizada, una obsesión por la finca. Se le explicará el oficio de viticultor y la pasión de una familia que elabora vino desde hace 200 años para su terruño de Monbazillac y Bergerac.

Una vista impresionante, el aroma de la historia, los sabores de las variedades de uva, el trabajo del viticultor y las sutilezas del terruño.

Sólo con reserva previa

Das Château Bélingard organisiert um 10:30 Uhr eine Führung durch das Anwesen.

Kommen Sie und entdecken Sie Château Bélingard. Ein persönlicher Empfang, eine Obsession des Weinguts, wird Ihnen im Rahmen der Zertifizierung Haute Valeur Environnementale und Vignobles & Découvertes vorbehalten sein. Der Beruf des Winzers und die Leidenschaft einer Familie seit 200 Jahren für ihr Terroir Monbazillac und Bergerac werden Ihnen erläutert.

Ein atemberaubender Ausblick, der Duft der Geschichte, der Geschmack der Rebsorten, die Arbeit des Winzers und die Feinheiten des Terroirs werden Sie begeistern.

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides