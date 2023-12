Formation BAFA Belin-Béliet, 24 février 2024, Belin-Béliet.

Belin-Béliet Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-03-02

Vous avez au moins 16 ans, vous habitez sur le territoire du Val de l’Eyre et vous souhaitez obtenir le BAFA pour devenir animateur ?

Vous avez jusqu’au 09 février 2024 pour vous inscrire à la prochaine session !

Renseignements auprès de l’Info Jeunes de Belin-Beliet..

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



