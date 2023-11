Exposition abris précaires Belin-Béliet, 30 novembre 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

Du 30 novembre au 03 décembre, découvrez l’exposition Abris Précaires de l’artiste François Didier, au Château de Béliet..

2023-11-30 fin : 2023-12-03

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From November 30 to December 03, discover the exhibition Abris Précaires by artist François Didier, at the Château de Béliet.

Del 30 de noviembre al 3 de diciembre, descubra la exposición Abris Précaires del artista François Didier, en el castillo de Béliet.

Entdecken Sie vom 30. November bis zum 03. Dezember die Ausstellung Abris Précaires des Künstlers François Didier im Château de Béliet.

