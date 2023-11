Ce mois-ci au BéliBélien Belin-Béliet, 25 novembre 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

Ce mois-ci, le centre socio-culturel vous propose 2 ateliers :

– Le samedi 25 de 15h à 17h, atelier informatique

– Le mercredi 29, rendez-vous de 15h à 17h pour créer un renne.

2023-11-25 fin : 2023-11-29 . .

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This month, the socio-cultural center is offering 2 workshops:

– Saturday 25, 3pm to 5pm, computer workshop

– Wednesday 29, from 3pm to 5pm, create a reindeer

Este mes, el centro sociocultural propone 2 talleres:

– Sábado 25, de 15.00 a 17.00 h, taller de informática

– Miércoles 29, de 15.00 a 17.00 h, crea un reno

In diesem Monat bietet Ihnen das soziokulturelle Zentrum 2 Workshops an:

– Am Samstag, den 25. von 15h bis 17h, Computerworkshop

– Am Mittwoch, den 29., treffen Sie sich von 15:00 bis 17:00 Uhr, um ein Rentier zu basteln

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Val de l’Eyre