Champignons Le Bourg, 31 octobre 2023, Belin-Béliet.

Il n’y a pas que les cèpes ou les girolles dans la vie… Avec l’aide de spécialistes de la Société linnéenne de Bordeaux, les participants découvriront le monde surprenant des champignons. Et par la même occasion, ils apprendront leur rôle indispensable dans la nature !

Animation gratuite dès 6 ans avec le soutien financier du département de la Gironde. Réservation obligatoire..

2023-10-31 à ; fin : 2023-10-31 17:00:00. EUR.

Le Bourg

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



There are not only ceps or chanterelles in life… With the help of specialists from the Linnean Society of Bordeaux, participants will discover the surprising world of mushrooms. And at the same time, they will learn about their essential role in nature!

Free animation from 6 years old with the financial support of the Gironde department. Reservation required.

La vida es algo más que ceps y rebozuelos… Con la ayuda de especialistas de la Sociedad Linneana de Burdeos, los participantes descubrirán el sorprendente mundo de las setas. Y al mismo tiempo, ¡aprenderán cuál es su papel esencial en la naturaleza!

Animación gratuita a partir de 6 años con el apoyo financiero del departamento de Gironda. Reserva obligatoria.

Es gibt nicht nur Steinpilze oder Pfifferlinge im Leben… Mithilfe von Spezialisten der Société linnéenne de Bordeaux entdecken die Teilnehmer die überraschende Welt der Pilze. Und ganz nebenbei lernen sie auch ihre unverzichtbare Rolle in der Natur kennen!

Kostenlose Animation ab 6 Jahren mit der finanziellen Unterstützung des Departements Gironde. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-01-18 par PNR Landes de Gascogne