FESTIVAL EYRE EN JEUX Belin-Béliet, 21 octobre 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

Rendez-vous les 21 et 22 octobre pour le premier festival du jeu du Val de l’Eyre : Eyre en jeux !

Au programme de ces 2 jours, jeux de société, escape game, murder party, tournois…

Samedi, venez profiter de la nocturne en famille, pour découvrir de nouveaux jeux.

Pour vous restaurer, des foodtrucks seront présent sur place tout au long du week-end..

Join us on October 21 and 22 for the first Val de l’Eyre games festival: Eyre en jeux!

The 2-day program includes board games, escape games, murder parties, tournaments…

On Saturday, come and take advantage of the family night-time to discover new games.

Foodtrucks will be on hand all weekend long.

Acompáñenos los días 21 y 22 de octubre en el primer festival de juegos del Val de l’Eyre: ¡Eyre en jeux!

El programa de 2 días incluye juegos de mesa, juegos de escape, fiestas de asesinatos, torneos, etc.

El sábado, disfrute de una noche en familia para descubrir nuevos juegos.

Habrá foodtrucks durante todo el fin de semana.

Am 21. und 22. Oktober findet das erste Spielefestival im Val de l’Eyre statt: Eyre en jeux!

Auf dem Programm stehen an diesen beiden Tagen Gesellschaftsspiele, Escape Games, Murder Partys, Turniere und vieles mehr.

Am Samstag können Sie mit Ihrer Familie die Nacht genießen und neue Spiele entdecken.

Für Ihr leibliches Wohl sorgen Foodtrucks, die das ganze Wochenende über vor Ort sind.

