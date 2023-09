Semaine Bleue – Belin-Béliet Belin-Béliet, 2 octobre 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

Lundi : jusqu’à 16h15 simulateur de conduite à la salle des fêtes de Béliet, avec atelier sur les distances de sécurité et présence d’un stand de la mutuelle Val de l’Eyre Solidarité. De 14h à 15h30, atelier « Danse pour tous », ou bien atelier Aqua Gym au Spadium de Salles.

Mardi : de 9h30 à 11h, atelier lunettes 3D à la salle des fêtes de Béliet et à partir de 14h, après-midi jeux de société.

Mercredi : journée intergénérationnelle avec un jeu de piste avec les enfants ALSH à 10h, un repas au restaurant scolaire à midi, puis à 14h, des jeux de société avec les enfants ainsi que des activités physiques adaptées.

Jeudi : 9h30, conférence « Bien vieillir en pleine forme », et visite du conseil départemental à 13h.

Vendredi : 9h30, visite à vélo d’une palombière, et conférence à 14h.

Samedi : 10h, atelier « Danse pour tous »

Dimanche : séance de yoga à 10h, retour en images sur la semaine..

2023-10-02 fin : 2023-10-08 . EUR.

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Monday: until 4.15pm, driving simulator at the Salle des Fêtes in Béliet, with a workshop on safe distances and a stand for the Val de l’Eyre Solidarité mutual insurance company. From 2 to 3.30pm, « Danse pour tous » workshop, or Aqua Gym workshop at the Spadium de Salles.

Tuesday: from 9.30 a.m. to 11 a.m., 3D glasses workshop at the Béliet village hall, and from 2 p.m., afternoon board games.

Wednesday: Intergenerational day with a treasure hunt with the ALSH children at 10 a.m., a meal at the school restaurant at noon, then at 2 p.m., board games with the children and adapted physical activities.

Thursday: 9:30 a.m., conference on « Aging well and keeping fit », and visit to the departmental council at 1 p.m.

Friday: 9:30 am, bicycle tour of a pigeon farm, and conference at 2 pm.

Saturday: 10am, « Danse pour tous » workshop

Sunday: 10 a.m. yoga session, a look back at the week in pictures.

Lunes: hasta las 16.15 h, simulador de conducción en la Salle des Fêtes de Béliet, con un taller sobre distancias de seguridad y un stand de la mutua Val de l’Eyre Solidarité. De 14.00 a 15.30 h, taller « Danza para todos » o taller de Aqua Gym en el Spadium de Salles.

Martes: de 9.30 a 11 h, taller de gafas 3D en la sala del pueblo de Béliet y, a partir de las 14 h, tarde de juegos de mesa.

Miércoles: jornada intergeneracional con búsqueda del tesoro con los niños del ALSH a las 10h, comida en el restaurante del colegio a mediodía y, a las 14h, juegos de mesa con los niños y actividades físicas adaptadas.

Jueves: 9.30 h, conferencia sobre « Envejecer bien y mantenerse en forma », y visita al consejo departamental a las 13.00 h.

Viernes: 9.30 h, visita en bicicleta a una granja de palomas y charla a las 14 h.

Sábado: 10.00 h, taller « Danza para todos

Domingo: sesión de yoga a las 10.00 y repaso de la semana en imágenes.

Montag: bis 16.15 Uhr Fahrsimulator in der Festhalle von Béliet, mit Workshop zum Thema Sicherheitsabstand und einem Stand der Krankenkasse Val de l’Eyre Solidarité. Von 14:00 bis 15:30 Uhr: Workshop « Tanz für alle » oder Aqua-Gym-Workshop im Spadium in Salles.

Dienstag: Von 9:30 bis 11:00 Uhr, Workshop 3D-Brillen im Festsaal von Béliet und ab 14:00 Uhr, Nachmittag mit Gesellschaftsspielen.

Mittwoch: Generationsübergreifender Tag mit einer Schnitzeljagd mit den ALSH-Kindern um 10 Uhr, einem Mittagessen im Schulrestaurant und ab 14 Uhr Gesellschaftsspiele mit den Kindern sowie angepasste körperliche Aktivitäten.

Donnerstag: 9:30 Uhr, Konferenz « Gut und fit älter werden », um 13 Uhr Besuch des Departementsrats.

Freitag: 9:30 Uhr, Fahrradtour zu einer Taubenfarm, und Konferenz um 14 Uhr.

Samstag: 10 Uhr, Workshop « Tanzen für alle »

Sonntag: Yogastunde um 10 Uhr, Rückblick auf die Woche in Bildern.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Val de l’Eyre