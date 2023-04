La biodiversité au jardin Chemin de Lauray, 8 mai 2023, Belin-Béliet.

2 ateliers au choix : Initiation à la photographie nature avec son appareil photo ou son tél portable (Rive nature) Tarif adulte 20 euros, tarif enfant 10 euros ou

Aider la biodiversité au jardin : visite de différents aménagements, et construction d’un micro habitat à emporter (L’Atelier du Renard Bleu).

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 11:00:00. EUR.

Chemin de Lauray

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



2 workshops to choose from: Introduction to nature photography with your camera or cell phone (Rive nature) Adult rate 20 euros, child rate 10 euros or

Helping biodiversity in the garden: visit of different arrangements, and construction of a micro habitat to take away (L?Atelier du Renard Bleu)

2 talleres a elegir: Iniciación a la fotografía de naturaleza con su cámara o teléfono móvil (Rive nature) Tarifa adulto 20 euros, tarifa niño 10 euros o

Ayudar a la biodiversidad en el jardín: visita de diferentes instalaciones y construcción de un microhábitat para llevar (L’Atelier du Renard Bleu)

2 Workshops zur Auswahl: Einführung in die Naturfotografie mit der eigenen Kamera oder dem Handy (Rive nature) Erwachsenentarif 20 Euro, Kindertarif 10 Euro, oder

Der Biodiversität im Garten helfen: Besuch verschiedener Anlagen und Bau eines Mikrohabitats zum Mitnehmen (L’Atelier du Renard Bleu)

