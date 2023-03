Believers ESSAION – SALLE THEATRE, 27 mai 2023, PARIS.

Believers ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-05-27 à 21:15 (2023-04-21 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle Believers, c’est une tranche de vie, belle et tendre, imprévisible et tragique. Une histoire d’amour bouleversante inspirée d’une histoire vraie.Believers est une histoire universelle d’amour, de croyances, de choix de vie, de parentalité. Donna et Chris ont 20 ans. Ils se rencontrent à l’université, ils tombent fous amoureux, ils croquent la vie, ils sont remplis d’amour, de rêves, de folies. Chris et Donna ont maintenant quarante ans. Ils sont toujours fous amoureux, ils donnent la vie, ils sont remplis d’amour, de projets et de responsabilités. Mais la vie ne les épargne pas. Il est loin le temps des rêves et des folies…- 1er Prix Coup de Coeur du Club de la Presse – Vaucluse Avignon OFF 2022 – Meilleure mise en scène – Avignon à l’Unisson – Prix du public et de la presse – Avignon à l’Unisson – Coup de coeur de la comédienne pour Anne-Laure Maudet – L’Info Tout Court – Coup de coeur – L’Info Tout Court Durée: 1H10A partir de 12 ansAuteur: Ken JaworowskiAvec: Aurélie Camus, Denis Lefrançois, Anne-Laure Maudet, Romain PoliMise en scene: Aurélie CamusPresse:«Un chef d’oeuvre d’émotion et de subtilité théâtrale »La Provence«Believers possède un incontestable charme et la fin, déchirante, rend ce spectacle particulièrement marquant »Froggy’s Delight«Les quatre comédien(ne)s sont justes, touchants et attachants »L’Info tout court«Tout est émotion. Bravo »La Théâtrothèque«La mise en scène d’Aurélie Camus, d’une inventivité remarquable, nous tient en haleine jusqu’au terme » Sensitif Believers

Votre billet est ici

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

ESSAION THEATRE présente ce spectacle

Believers, c’est une tranche de vie, belle et tendre, imprévisible et tragique. Une histoire d’amour bouleversante inspirée d’une histoire vraie.

Believers est une histoire universelle d’amour, de croyances, de choix de vie, de parentalité. Donna et Chris ont 20 ans. Ils se rencontrent à l’université, ils tombent fous amoureux, ils croquent la vie, ils sont remplis d’amour, de rêves, de folies. Chris et Donna ont maintenant quarante ans. Ils sont toujours fous amoureux, ils donnent la vie, ils sont remplis d’amour, de projets et de responsabilités. Mais la vie ne les épargne pas. Il est loin le temps des rêves et des folies…

– 1er Prix Coup de Coeur du Club de la Presse – Vaucluse Avignon OFF 2022

– Meilleure mise en scène – Avignon à l’Unisson

– Prix du public et de la presse – Avignon à l’Unisson

– Coup de coeur de la comédienne pour Anne-Laure Maudet – L’Info Tout Court

– Coup de coeur – L’Info Tout Court

Durée: 1H10

A partir de 12 ans

Auteur: Ken Jaworowski

Avec: Aurélie Camus, Denis Lefrançois, Anne-Laure Maudet, Romain Poli

Mise en scene: Aurélie Camus

Presse:

«Un chef d’oeuvre d’émotion et de subtilité théâtrale »La Provence

«Believers possède un incontestable charme et la fin, déchirante, rend ce spectacle particulièrement marquant »Froggy’s Delight

«Les quatre comédien(ne)s sont justes, touchants et attachants »L’Info tout court

«Tout est émotion. Bravo »La Théâtrothèque

«La mise en scène d’Aurélie Camus, d’une inventivité remarquable, nous tient en haleine jusqu’au terme » Sensitif

.27.5 EUR27.5.

Votre billet est ici