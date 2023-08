Atelier bouture et détournement d’objets Belhomert-Guéhouville, 26 août 2023, Belhomert-Guéhouville.

Belhomert-Guéhouville,Eure-et-Loir

Vous êtes les bienvenues avec vos créations, pour montrer, pour troquer. Venez transmettre vos connaissances en bouturage, rempotage. Venez donner, troquer vos surplus..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 16:00:00. .

Belhomert-Guéhouville 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



You’re welcome to bring your creations, to show off, to barter. Come and pass on your knowledge of cuttings and potting. Come and give away your surplus.

Le invitamos a traer sus creaciones, a mostrarlas, a hacer trueques. Ven a compartir tus conocimientos sobre esquejes y macetas. Venga y regale o intercambie sus excedentes.

Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Kreationen mitzubringen, zu zeigen und zu tauschen. Geben Sie Ihr Wissen über Stecklinge und Umtopfen weiter. Kommen Sie, um Ihre Überschüsse zu verschenken oder zu tauschen.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT DU PERCHE