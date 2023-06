Nocturne à la recyclerie – soirée dîner concert Ajoupa Belhomert-Guéhouville, 24 juin 2023, Belhomert-Guéhouville.

Belhomert-Guéhouville,Eure-et-Loir

La recyclerie, ce n’est pas qu’une zone de dépôt, ni une boutique solidaire, c’est aussi un lieu de vie qui permettre à tous d ‘accéder à une animation musicale et un repas à tout petit prix..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Belhomert-Guéhouville 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Recyclerie isn’t just a drop-off zone or a solidarity store, it’s also a place where everyone can enjoy live music and a meal at a very low price.

El centro de reciclaje no es sólo una zona de entrega o una tienda solidaria, también es un lugar donde todo el mundo puede disfrutar de música en directo y una comida a muy bajo precio.

Die Recyclerie ist nicht nur eine Abgabestelle oder ein Solidaritätsladen, sondern auch ein Ort des Lebens, an dem jeder Zugang zu musikalischer Unterhaltung und einer Mahlzeit zu einem sehr niedrigen Preis hat.

