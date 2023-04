Vide grenier, 18 mai 2023, Belhomert-Guéhouville.

Venez dénicher des perles rares au vide grenier organisé par le comité des fêtes de Belhomert-Guéhouville mais pas que ! Pêche à la ligne, château gonflable, marché artisanal, exposition philatéliste….

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 18:00:00. .

Belhomert-Guéhouville 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come and find rare pearls at the garage sale organized by the festival committee of Belhomert-Guéhouville but not only! Angling, bouncy castle, craft market, philatelic exhibition…

Venga a encontrar joyas raras en el mercadillo organizado por el comité de fiestas de Belhomert-Guéhouville, ¡pero no sólo! Pesca con caña, castillo hinchable, mercado artesanal, exposición filatélica…

Auf dem vom Festkomitee von Belhomert-Guéhouville organisierten Flohmarkt können Sie nach seltenen Perlen suchen, aber nicht nur das! Angeln, Hüpfburg, Kunsthandwerkermarkt, Briefmarkenausstellung…

Mise à jour le 2023-04-15 par OT DU PERCHE