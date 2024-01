BELHARRA Les Disquaires Paris, dimanche 4 février 2024.

Le dimanche 04 février 2024

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. payant PAF : 5 EUR

Voici BELHARRA, un couple de musicien mixte, au style électro pop aux influences drum and bass et rock, l’atmosphère se veut novatrice, dansante et solaire, avec des écrits en français.

Style : electro-pop (influence rock et drum&bass)

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

BELHARRA