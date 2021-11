Paris Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Belgian Theory #5 : Séances fictions et vérités Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Catégorie d’évènement: Paris

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, le jeudi 9 décembre à 19:30

### Cela a-t-il un sens de parler de « Belgian Theory » – comme on parle de « French Theory » ou d’« Italian Theory » ? A défaut de répondre à cette question, le cycle de rencontres **Belgian Theory** a pour ambition de présenter au public pluralité de la pensée contemporaine par le biais de dialogues publics avec ses représentants emblématiques. Chaque rencontre, qui aura lieu à l’occasion de la parution d’un ouvrage important, verra la confrontation de son auteur.trice. avec une personnalité française sous la forme d’une conversation ouverte. Cycle initié avec la collaboration de Laurent de Sutter en 2019 au Centre. **Le livre :** Depuis les temps modernes, lorsque Thomas Hobbes entre autres « découvrit » le pacte social depuis l’institution du langage entre les humains, l’usage du mot fiction est abondant – et aujourd’hui plus que jamais. Il recouvre un champ mouvant, de très restreint à très large : de fiction littéraire ou médiatique à fiction juridique, voire mathématique… Il en devient quasi synonyme de culture ce qui l’oppose à nature, mais pas à monde ou à réalité, ce qui le met à distance de l’idée d’une chimère, d’une erreur ou d’une irréalité. Il est aussi le plus souvent employé à tort et à travers – mais aussi à raison, ce qui n’est pas sans paradoxe puisque la fiction s’oppose habituellement à la raison comme au réel… Pour cette première séance Le journaliste Sylvain Bourmeau anime un dialogue entre **Eric Clemens** et **Christian Prigent**.

Entrée libre

Tables rondes autour du livre d’Eric Clémens, Le fictionnel et le fictif (CEP). En collaboration avec #BPI – Centre Pompidou. Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T19:30:00 2021-12-09T21:00:00

