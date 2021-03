Belfour – Détours de chant Médiathèque José Cabanis, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Toulouse.

Belfour – Détours de chant

Médiathèque José Cabanis, le samedi 18 septembre à 17:00

Une tension émouvante qui prend aux tripes et parle à l’âme : Belfour manie la poésie et le rock’n’roll avec la même exigence. C’est beau et puissant, intelligent et touchant.

La guitare fouette l’air chargé d’électricité et les éclairs illuminent les mots. Le torrent des colères et la quiétude du courant qui emporte les chagrins confluent en beauté.

Avec Lucie (chant) et Michaël (guitare).

Entrée sur présentation d’un ticket à retirer 1/2h avant le concert.

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:00:00