Visite du musée d'Art moderne – Donation Maurice Jardot 16 et 17 septembre Belfort – Tour 41 Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le musée d’Art moderne – donation Maurice-Jardot lors d’une visite libre samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Le musée d’Art moderne – donation Maurice-Jardot ouvre ses portes au grand public en 1999 et fait alors découvrir aux passionnés d’art moderne les plus belles œuvres des artistes qui ont marqué la première moitié du XXe siècle : André Beaudin, Georges Braque, Marc Chagall, Juan Gris, Fernand Léger, Le Corbusier, André Masson, Pablo Picasso.

Historien de l’art, conservateur général du patrimoine, puis directeur artistique d’une des plus prestigieuse galeries d’art moderne de Paris, la Galerie Louise Leiris, anciennement Daniel-Henry Kahnweiler, Maurice Jardot donne le 3 septembre 1997 à la Ville de Belfort 112 œuvres comprenant des peintures, sculptures, des aquarelles, des gouaches, des gravures de sa collection.

En raison de travaux d’extension dans les locaux rue de Mulhouse, la donation Maurice-Jardot a été transférée dans les locaux de la Tour 41.

Belfort – Tour 41 Rue Georges Pompidou, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 54 25 51 https://musees.belfort.fr/accueil-991.html La Tour 41 est érigée entre 1687 et 1703 par Vauban pour renforcer le site, nouvelle frontière du royaume de France. Il s’agit d’une tour bastionnée, c’est-à-dire une tour pentagonale faisant saillie sur l’enceinte, avec des chambres de tir permettant de défendre les alentours et de croiser les angles de vue. L’intérêt national des fortifications de Belfort a rendu possible leur classement au titre des Monuments historiques.

Dans cet écrin laissé par Vauban, restauré en 2019, le musée des Beaux-arts propose une lecture didactique et chronologique des courants artistiques présents au sein de ses murs. La collection des Beaux-arts des Musées de Belfort comprend environ 6 900 œuvres d’art illustrant notamment la peinture et la gravure de la fin du XVe siècle en France, Espagne et Allemagne; l’art religieux du XVIIe siècle à travers Rubens et Pourbus; les mutations artistiques du XIXe siècle : paysage en plein air, modernisation de l’expression dans le portrait peint et la sculpture. La collection belfortaine est particulièrement riche en arts graphiques et dispose d’une collection d’art contemporain originale, fondée sur la sculpture ou les installations (Chevalier ou Collin-Thiébaud).

Le visiteur peut découvrir ainsi la richesse de la collection belfortaine, mise en lumière par une signalétique qui offre des clés de lecture. Le musée des Beaux-arts renouvelle chaque année tout ou partie de ses collections afin d’offrir au regard la diversité du patrimoine local. nombreuses places de stationnement à proximité. Toilettes accessibles aux handicapés.

