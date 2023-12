Le Vol du Lutin – Jeu de Piste Givré Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Début : 2023-12-23

fin : 2024-01-02 . Le Père-Noël a confié ses cadeaux à Givrou. Un mystérieux lutin les a tous volés !

Givrou demande votre aide pour résoudre cette enquête ! Partez à la rencontre des lutins dans les rues de Belfort, récupérez les informations et creusez-vous les méninges pour démasquer le voleur ! De nombreux sont à gagner.

Le 03 janvier, les grands gagnants seront proclamés. Jeu sans réservation.

La planche de jeu est à retirer au Point Informations du Mois Givré (Place Corbis)

