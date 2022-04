Belfort Summer Bootcamp 2022 Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Belfort Summer Bootcamp 2022 Belfort, 15 mai 2022, Belfort. Belfort Summer Bootcamp 2022 Belfort

2022-05-15 – 2022-09-25

Belfort Territoire-de-Belfort EUR 6 22 Les BOOTCAMPS sont des sessions d’entraînement sportif en groupe et en extérieur, que j’organise chaque été sur Belfort depuis 2019. Au programme : du sport, du FUN et de la BONNE HUMEUR ! Les lieux sont les suivants : Étang des forges, Citadelle de Belfort, Malsaucy, Le Salbert… 3 formules de Bootcamps : – Bootcamp CLASSIC (environ 1h15) 6€

– Bootcamp AVENTURE (entre 4h et 6h) 22€

– Bootcamp RANDONNÉE (environ 15km) 12€ Pour plus d’informations, rendez-vous sur le groupe Facebook “Belfort Summer Bootcamp 2022” contact@ivanlp.com Les BOOTCAMPS sont des sessions d’entraînement sportif en groupe et en extérieur, que j’organise chaque été sur Belfort depuis 2019. Au programme : du sport, du FUN et de la BONNE HUMEUR ! Les lieux sont les suivants : Étang des forges, Citadelle de Belfort, Malsaucy, Le Salbert… 3 formules de Bootcamps : – Bootcamp CLASSIC (environ 1h15) 6€

– Bootcamp AVENTURE (entre 4h et 6h) 22€

– Bootcamp RANDONNÉE (environ 15km) 12€ Pour plus d’informations, rendez-vous sur le groupe Facebook “Belfort Summer Bootcamp 2022” Belfort

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu Belfort Adresse Ville Belfort lieuville Belfort Departement Territoire-de-Belfort

Belfort Belfort Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/

Belfort Summer Bootcamp 2022 Belfort 2022-05-15 was last modified: by Belfort Summer Bootcamp 2022 Belfort Belfort 15 mai 2022 Belfort Territoire de Belfort

Belfort Territoire-de-Belfort