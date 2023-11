La Légende de Korkyt Maison du Peuple, 6 mars 2024, BELFORT.

La Légende de Korkyt Maison du Peuple. Un spectacle à la date du 2024-03-06 à 20:00 (2024-03-06 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

La Légende de Korkyt est une pièce dédiée à la vie légendaire de l’un des fondateurs des civilisations culturelles orientales. Korkyt fut le premier homme qui apprit à jouer du kobyz. Chaman, chasseur et conteur, il apparaît dans chaque récit comme une personne sage, un troubadour dont les mots, la musique et les témoignages de sagesse sont associés aux traditions qui entourent la naissance, le mariage et la mort. L’image de Korkyt est résolument optimiste et se base sur l’idée qu’il a acquis l’immortalité en mettant son art au service de l’humanité. 32 danseurs sur scène danseront son histoire au travers d’une grande fresque chorégraphique et chantée. Salle située au centre-ville avec parking et transports en commun à proximité. Heure d’arrivée conseillée : 30 min avant. Accès handicapé: Oui Numéro de téléphone accès PMR : 03 84 58 67 67

Votre billet est ici

Maison du Peuple BELFORT PLACE DE LA RESISTANCE Territoire de Belfort

18.0

EUR18.0.

Votre billet est ici