GRRRANIT SCENE NATIONALE DE BELFORT (L-D-19-1659/L-D-19-1660/L-D-19-1661/ L-D-19-1869) présente L’Orchestre National de Jazz du Luxembourg présente le répertoire de la chanteuse réunionnaise Morgane Ji, réimaginé par les arrangeurs Gast Waltzing et David Laborier. Ils combinent la voix à la fois profonde, sensuelle, animale et guerrière de Morgane Ji au son puissant d’un Big Band de 18 musiciens. Ce projet a été enregistré aux célèbres studios ICP de Bruxelles, pour façonner un album sorti en 2022 et Morgane Ji a récemment été invitée à enregistrer pour la très connue émission de télévision allemande Rockpalast. Un projet orchestral novateur à ne pas manquer !Accès handicapé: ouiHeure d’arrivée conseillée: 30 mn avantSalle située au centre ville avec parking et transports en commun à proximité.Accès PMR: 03 84 58 67 67 Morgane Ji

Maison du Peuple BELFORT PLACE DE LA RESISTANCE Territoire de Belfort

