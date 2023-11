Le Sacre du Tympan « X » Maison du Peuple Catégories d’Évènement: Belfort

L'odyssée du Sacre du Tympan, l'orchestre à géométrie variable de Fred Pallem, a débuté il y a plus de deux décennies, brandissant sa différence à travers un exercice périlleux : écrire chaque titre comme un tube en puissance. Ce dixième chapitre, sobrement intitulé « X », condense 45 minutes haletantes d'une excursion folle, qui ne se termine pas loin du septième ciel. Fred Pallem a commencé à régner sans attendre son sacre. « X » en est le couronnement. 13 musiciens en live endiablé pour une soirée musicale en Cinémascope !

Le Sacre du Tympan « X »
Maison du Peuple, 6 février 2024, BELFORT
Tarif : 25.0 euros

