Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 20:00. Tarif : 18.0 euros.

L’ensemble ethno-folklore TURAN est l’étoile brillante de l’ethno-musique du Kazakhstan : 5 musiciens chamans, aux costumes en cuir et bijoux kazakhs, jouant plus de 40 instruments et glorifiant cet art musical transportant les spectateurs du monde entier. Nous les avons découverts à Belfort la Saison passée, lors de leur concert du 4 avril 2023. Un public debout et conquis. Ils reviennent cette fois pour un grand concert célébrant les mélodies de la steppe : ne les ratez pas ! Ils seront accompagnés de l’Ensemble de danse GULDER : 8 danseuses et danseurs, d’une grâce infinie, vêtus de costumes magiques, dansant leur répertoire chorégraphique classique et contemporain avec un charme empli de rythmes, ayant glorifié la beauté de la danse kazakhe dans le monde entier. Le programme de cette soirée comportera aussi des chants issus de la tradition du peuple kazakh, interprétés par Askar Mukiyat et Karabek AIZAT, illuminant ce spectacle de danses et de musiques du Kazakhstan… A partir de 5 ans Salle située au centre-ville avec parking et transports en commun à proximité. Heure d’arrivée conseillée : 30 min avant. Accès handicapé: Oui Numéro de téléphone accès PMR : 03 84 58 67 67

Maison du Peuple BELFORT PLACE DE LA RESISTANCE Territoire de Belfort

