Bérénice Maison du Peuple, 7 décembre 2023, BELFORT.

Titus et Bérénice sont amoureux de longue date. Titus a même promis le mariage à sa reine de Palestine. Mais dès qu'il monte sur le trône, à la mort de son père Vespasien, Titus comprend que Rome n'acceptera jamais une reine étrangère pour régner à ses côtés. Il doit donc choisir entre amour et pouvoir et renoncer à Bérénice. Antiochus, l'ami de Titus est amoureux en secret de Bérénice depuis longtemps, avoue son amour à la reine et décide de quitter Rome. Mais Titus lui demande de la soutenir et de l'accompagner , ce qui redonne un espoir vain à Antiochus. Cette tragédie est une histoire d'amour sans issue. Nos deux protagonistes accepteront héroïquement de suivre leur destin sans se donner la mort.

Maison du Peuple BELFORT PLACE DE LA RESISTANCE Territoire de Belfort

