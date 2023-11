Le Principe d’Incertitude – Jean-Pierre Darroussin & Laura Smet – Tournée Maison du Peuple, 25 novembre 2023, BELFORT.

Le Principe d’Incertitude – Jean-Pierre Darroussin & Laura Smet – Tournée Maison du Peuple. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

RADIANT-BELLEVUE (L-R-21-3056/3896) présente : ce spectacle. JEAN-PIERRE DARROUSSIN & LAURA SMET / DE SIMON STEPHENS « Le principe d’incertitude », pièce de théâtre mise en scène par Louis-Do de Lencquesaing, est interprétée par Jean-Pierre Darroussin et Laura Smet. Le texte original a été écrit par le dramaturge anglais Simon Stephens. Dans ce monde d’incertitude, qui peut prédire ce qui rapprochera ou éloignera deux êtres ? Quand Georgie, américaine délurée de 40 ans, et Alex, anglais discret de plus de 70 ans se rencontrent par hasard sur le parvis d’une gare internationale bondée, leur vie s’en trouve bouleversée à jamais. C’est la rencontre poignante et hautement improbable de deux êtres que rien ne devait rapprocher. Leurs solitudes qui se croisent, leurs âmes qui se frôlent et deux acteurs qui emmènent les spectateurs dans un moment hors du temps. La pièce explore la manière dont notre perception des gens et des relations change en fonction de ce que nous savons, de ce que nous voyons, et selon le point de vue duquel nous explorons les choses. Laura Smet et Jean-Pierre Darroussin sont très justes dans leurs rôles, l’une est l’orage, l’autre le calme. Le résultat est à la fois touchant, grinçant et drôle, des textes à la mise en scène, tout est réussi. « Le principe d’incertitude » – référence à la théorie quantique d’Heisenberg – transporte le public dans un théâtre tout en finesse. Jean-Pierre Darroussin, Laura Smet, Louis-Do de Lencquesaing

Maison du Peuple BELFORT PLACE DE LA RESISTANCE Territoire de Belfort

