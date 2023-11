Le Secret Coopérative, 14 décembre 2023, BELFORT.

Le Secret Coopérative. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:00 (2023-12-14 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Conçues comme une pochette surprise de performances artistiques, sensuelles et insolentes, les réjouissances concoctées par Le Secret ont une saveur épicée à nulle autre pareille. Par un savant mélange des genres et des disciplines, Monsieur K. et sa bande revisitent le cabaret avec élégance et insolence, apportant dans un subtil dosage, touches de piment ou de douceur, musiques canailles et poses lascives, trouble du genre et féminité conquérante… A partir de 16 ans Salle située au centre-ville avec parking et transports en commun à proximité. Heure d’arrivée conseillée : 30 min avant. Accès handicapé: Oui Numéro de téléphone accès PMR : 03 84 58 67 67

Votre billet est ici

Coopérative BELFORT 2 Rue Louis Parisot Territoire de Belfort

