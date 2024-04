Belfort, cité résistante Belfort, samedi 26 octobre 2024.

Belfort, cité résistante Belfort Territoire de Belfort

Promenade au cœur de ville où monuments, bâtiments et autres traces de l’histoire rappellent les faits d’hommes et de femmes entrés en résistance.

A partir de 10 ans

Visites non échangeables, non remboursables (merci de respecter la consigne d’âge). 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 14:30:00

fin : 2024-10-26

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Belfort, cité résistante Belfort a été mis à jour le 2024-04-05 par COORDINATION BELFORT