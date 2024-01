Trilogie de Contes Théâtre Louis Jouvet Belfort, samedi 24 février 2024.

Début : 2024-02-24 14:00:00

Savon noir, eau de javel, bicarbonate ou vinaigre blanc, Cendrillon compte autant de produits ménagers que de tâches à effectuer dans son nouveau foyer. Une vraie bonne à tout faire qui passe son temps à se taire pour mieux briquer, récurer, aspirer, repasser et vider les cendriers. Elle aimerait tant que sa vie brille autant que l’argenterie de sa belle-famille. Mais, ni sa marâtre ou ses belles sœurs ne semblent disposées à vouloir l’aider. Heureusement, sa marraine, la fée du logis, va lui permettre de réaliser enfin son rêve. Obtenir ce statut qu’elle désire depuis si longtemps : devenir une ménagère de moins de 50 ans.

Baskets, Escarpins, Ballerines ou Mocassins, l’important est de trouver chaussure à son pied et Blanche Neige le sait bien, mais sa belle-mère, la reine, préfère davantage la voir en boite que dans son miroir, alors elle va s’employer à lui faire prendre ses cliques et ses claques pour rester au pouvoir. Seulement, à force d’user trop de cirage pour briller, on tombe plus rapidement de son piédestal…

Poucet est surement pauvre et petit, mais pas d’esprit. Sous ses faux airs de tire au flanc, il est sans doute le plus éveillé de l’école malgré son cartable suranné, ses protège-cahiers écornés et ses buvards imbibés. Quand ses cancres de frères ne font que redoubler, il collectionne les bons points et reste le seul à pouvoir rapporter son bulletin signé. Une récitation au tableau, fragrance « colle Cléopâtre » mêlée aux crayons de couleur fraichement épelés. Pour premiers de la classe, ceux près du radiateur et leurs parents d’élèves.

Création et mise en scène : Cédric Hingouët – Interprétation : Fanch Jouannic – Regard extérieur : Morien Nolot – Scénographie : Alexandre Musset

Création et Mise en scène : Cédric Hingouët – Interprètes : Cédric Hingouët et Morien Nolot – Regards extérieurs: Juan Pino et Emma Llyod – Scénographie : Alexandre Musset

Création et Mise en scène : Cédric Hingouët – Interprète : Emma Lloyd – Regard extérieur : Juan Pino – Scénographie : Alexandre Musset

