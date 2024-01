Sortie de résidence – Barrage Barrage La coopérative Belfort, jeudi 22 février 2024.

Sortie de résidence – Barrage Barrage La coopérative Belfort Territoire de Belfort

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 17:00:00

fin : 2024-02-23

Après La Traque et L’Appel Sauvage, Barrage Barrage est la troisième réalisation collective du Projet D, un collectif dynamique de la région BFC, basé à Mesnay dans le Jura, soutenu par le GRRRANIT SN. Ce spectacle de marionnettes portées dans un théâtre mobile en extérieur a été imaginé à partir d’une technique et d’un mode théâtral japonais dit « bunraku ».

Le récit puise sa source dans les profondeurs d’un lac artificiel où les poissons frayent tranquillement et les hérons se prélassent. Les humains vaquent à leurs préoccupations : un conflit entre un père et son ado, une fuite de plomberie dans un gîte, une lutte sociale dans un village…

Le lent déroulement de la vie, quoi.

Et si tout basculait brutalement ?

En partenariat avec le GRRRANIT Scène Nationale de Belfort.

Ge´ne´rique

Marionnettistes : Samuel Beck, Marie Godefroy, Eika Faria de Oliveira, Simon Moers – Regards exte´rieurs : Luce Amoros et Romain Landat – Cre´ation sonore : Coline Me´nard – Construction sce´nographie : Romain Landat – Construction marionnettes et costumes : Pauline Kocher – Musicien : Aure´lien Van Trimpont

Mentions obligatoires

Collectif Projet D, cre´ation collective, Mesnay, Re´gion BFC

Production : Collectif Projet D – Re´sidences et coproduction : GRRRANIT SN Belfort

EUR.

La coopérative 1 Rue Louis Parisot

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté contact@marionnette-belfort.com



L’événement Sortie de résidence – Barrage Barrage Belfort a été mis à jour le 2024-01-15 par COORDINATION BELFORT