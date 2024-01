La mort grandiose des marionnettes Viadanse Belfort, vendredi 16 février 2024.

La mort grandiose des marionnettes Viadanse Belfort Territoire de Belfort

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16

Comment pourrait-on oublier al première fois qu’on a vu mourir une marionnette?? C’est une des expériences les plus accablantes qu’on puisse avoir sur le plan émotionnel – voir un objet par ailleurs inanimé, avec de mignons yeux remuants et une drôle de petite voix, prendre vie sous nos yeux, nous comble de joie et d’émerveillement, mais ensuite quand on voit cette vie lui être arrachée, c’est comme si l’on plongeait un poignard au plus profond de notre psyché, un poignard dont la pointe s’ouvrirait, révélant une petite bouche de poignard qui crie à notre cœur fragile : « Par pitié, non?! Ne laisse pas cette marionnette mourir?! Car dans la mort de cette marionnette, n’entends-tu pas les sanglots épouvantés de ta propre mort imminente?? »

Mais bon sang?! Qui de nos jours trouve encore le temps d’assister à tout un spectacle de marionnettes du début à la fin? En effet, avant l’Internet, les gens avaient l’habitude de s’ennuyer, de sorte qu’ils pouvaient rester étonnamment longtemps assis à ne rien faire sans se demander s’ils ne manquaient pas quelque chose de plus excitant qui se passerait ailleurs. De nos jours, par contre, nous sommes toujours dans l’attente d’un anéantissement émotionnel personnel, perçu comme un coup de poing de kung-fu dans les parties sensibles, avant de nous précipiter vers une prochaine expérience intense. Au bénéfice de votre angoisse existentielle, la troupe de l’Old Puppet Workshop a donc constitué un compendium comprenant uniquement les éléments les plus dramatiques tirés des plus grands chefs-d’œuvre du théâtre de marionnettes de l’histoire : à savoir, le segment où la marionnette meurt. Nul besoin de devoir assister à toute la laborieuse introduction ni à l’élaboration de l’intrigue ou a l’approfondissement des personnages – nous sautons directement à la pointe du rayon laser, comme dans un album compilant les Plus Grands Succès, où se trouvent tous les tubes qui nous ont fait pleurer dans notre jeunesse.

C’est une expérience horrible à vivre. Vous devriez faire quelque chose de plus égayant. Le temps qu’il vous reste est limité.

Cette délirante danse macabre teintée d’humour noir et de burlesque nous plonge dans une succession d’aventures héroïques et satiriques. Des marionnettes, dont la vie ne tient qu’à un fil, vouées à des morts aussi certaines que farfelues, rendront leur dernier soupir pour notre plus grand plaisir. Une inventivité à couper le souffle, menée par une troupe d’artistes canadiens délirants et audacieux.

Créé et conçu par The Old Trout Puppet Workshop & Friends : Peter Balkwill, Paul Bezaire, Don Brinsmead, Mitchell Craib, Nicolas Di Gaetano, Jen Gareau, Pityu Kenderes, Bobby Hall, Sam Hindle, Viktor Lukawski, Sarah Malik, Cimmeron Meyer, Judd Palmer, Stephen Pearce, Mike Rinaldi, & Tim Sutherland

Vedettes : Louia Ashton, Aya Nakamura, & Teele Uustani – Mise en scène: Peter Balkwill, Pityu Kenderes & Judd Palmer – Régie: Mitch Craib – Costumes : Jen Gareau – Conception de l’éclairage : Amelia Newbert – Conception sonore : Mike Rinaldi Production : Amelia Newbert – Directeur général : Bob Davis – Production additionnelle : Mercedez Batiz-Bennet, Marilyn Palmer, Dawn Bryan, Jimmy Davidge, Don Brinsmead et Riley Miljan/TechArt Customs Creations

Remerciements : Paul Acason, Norman Armour, Mercedes Batiz-Benét, Nan Balkwill, Jennifer Coveyduc, Colleen Davis, Valentin Ivanov, Bil Beauregard, Jimmy Davidge, Samantha Hindle, Dave Lane, Derek Langille, The Green Fools, Marilyn Palmer, Vanessa Porteous, Sandra Engstrom, Grant Burns, Paul Tanguay, Andy George, Michael Rubenfeld, Clayton Lee, et toute l’équipe de Self Conscious Productions.

Traduction et adaptation française par Robert Paquin, Ph. D. (truite par adoption)

Ce spectacle a été conçu à l’occasion d’une résidence de créativité avec el PuSH Festival en 2006, et a aussi bénéficié du soutien du programme Création et développement du Centre Banff.

EUR.

Viadanse 3 Avenue de l’Espérance

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté marionnettebelfort@hotmail.com



L’événement La mort grandiose des marionnettes Belfort a été mis à jour le 2024-01-15 par COORDINATION BELFORT