Histoire et trésors des bibliothèques de l’université de Franche-Comté BU Lucien Febvre Belfort, vendredi 19 janvier 2024.

Histoire et trésors des bibliothèques de l’université de Franche-Comté BU Lucien Febvre Belfort Territoire de Belfort

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 17:00:00

fin : 2024-03-01

Les bibliothèques universitaires possèdent des collections constituées de riches fonds : envois de l’État, richesse et multiplicité de la provenance des dons de particuliers et d’institutions, saisie des collections ecclésiastiques par l’État à la suite à la Loi de 1905, achats… En dialogue avec les panneaux historiques, cette exposition présente une sélection d’archives, d’objets et d’ouvrages anciens et patrimoniaux issus des collections des bibliothèques de l’université de Franche-Comté.

Elle sera d’abord présentée à la BU de Belfort, avec visite guidée et vernissage vendredi 19 janvier à 17h, puis à la bibliothèque de campus de Montbéliard à partir du 11 mars.

EUR.

BU Lucien Febvre 43 Faubourg des Ancêtres

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté florence.chamy@univ-fcomte.fr



L’événement Histoire et trésors des bibliothèques de l’université de Franche-Comté Belfort a été mis à jour le 2024-01-16 par COORDINATION BELFORT