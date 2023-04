Atelier d’écriture 2023-2023 au Château du Tertre Château du Tertre, 7 septembre 2023, Belforêt-en-Perche.

Les ateliers d’écritures pour la saison 2023-2024 au Château du Tertre :

– Raconter des histoires, le mardi de 10h à 13h, une fois par mois à partir du 12 septembre

– Avec les auteurs, expérimenter des techniques, le jeudi de 10h à 13h, une fois par mois à partir du 7 septembre

– Ecriture créative, le vendredi de 14h30 à 17h30, une fois par mois à partir du 8 septembre

Réservation obligatoire.

Vendredi 2023-09-07 à ; fin : 2024-06-15 . .

Château du Tertre Serigny

Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie



Writing workshops for the 2023-2024 season at Château du Tertre:

– Storytelling, Tuesdays from 10 a.m. to 1 p.m., once a month starting September 12

– With authors, experimenting with techniques, Thursdays from 10am to 1pm, once a month starting September 7

– Creative writing, Fridays from 2:30 to 5:30 p.m., once a month starting September 8

Reservation required

Talleres de escritura para la temporada 2023-2024 en el Château du Tertre:

– Contar historias, los martes de 10:00 a 13:00, una vez al mes a partir del 12 de septiembre

– Con autores, experimentación de técnicas, los jueves de 10:00 a 13:00, una vez al mes a partir del 7 de septiembre

– Escritura creativa, viernes de 14.30 a 17.30 h, una vez al mes a partir del 8 de septiembre

Reserva obligatoria

Die Schreibworkshops für die Saison 2023-2024 im Château du Tertre :

– Geschichten erzählen, dienstags von 10 bis 13 Uhr, einmal pro Monat ab dem 12. September

– Mit Autoren, Techniken ausprobieren, donnerstags von 10 bis 13 Uhr, einmal im Monat ab 7. September

– Kreatives Schreiben, freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr, einmal im Monat ab 8. September

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme