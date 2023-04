RDV Nature (causerie et promenade) : Les trames écologiques, canevas de la biodiversité Belforêt-en-Perche Catégories d’Évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

RDV Nature (causerie et promenade) : Les trames écologiques, canevas de la biodiversité, 10 août 2023, Belforêt-en-Perche . Belforêt-en-Perche ,Orne , RDV Nature (causerie et promenade) : Les trames écologiques, canevas de la biodiversité Salles des fêtes Belforêt-en-Perche Orne

2023-08-10 18:30:00 18:30:00 – 2023-08-10 22:30:00 22:30:00 Belforêt-en-Perche

Orne . Le maillage écologique d’un territoire est la combinaison des différentes conditions qui permettent, facilitent et assurent la présence des plantes et des animaux sauvages. Trame verte et bleue, trame noire, trame brune…une causerie en salle permettra de mieux comprendre cette notion de trames et les intérêts de leur maintien voire de leur restauration. Nous partagerons ensuite un pique-nique avant de partir en promenade à la nuit tombante sur les chemins d’Origny pour croiser les éléments de notre paysage qui constituent cette toile de fond écologique. De 18h30 à 19h30 environ (causerie) et de 20h30 à 22h30 environ (promenade)

Sur réservation au 02 33 25 70 10 jusqu’au 10 août 12h

Tout public ( enfants 7 ans minimum, accompagnés d’un parent)

Bonnes chaussures, vêtements adaptés à la météo, lampe de poche et pique-nique Le maillage écologique d’un territoire est la combinaison des différentes conditions qui permettent, facilitent et assurent la présence des plantes et des animaux sauvages. Trame verte et bleue, trame noire, trame brune…une causerie en salle permettra de mieux comprendre cette notion de trames et les intérêts de leur maintien voire de leur restauration. Nous partagerons ensuite un pique-nique avant de partir en promenade à la nuit tombante sur les chemins d’Origny pour croiser les éléments de notre paysage qui constituent cette toile de fond écologique. De 18h30 à 19h30 environ (causerie) et de 20h30 à 22h30 environ (promenade)

Sur réservation au 02 33 25 70 10 jusqu’au 10 août 12h

Tout public ( enfants 7 ans minimum, accompagnés d’un parent)

Bonnes chaussures, vêtements adaptés à la météo, lampe de poche et pique-nique +33 2 33 25 70 10 https://www.parc-naturel-perche.fr/ Photo F. Picandet_PNRP

Belforêt-en-Perche

dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Belforêt-en-Perche, Orne Autres Lieu Belforêt-en-Perche Adresse Salles des fêtes Belforêt-en-Perche Orne Ville Belforêt-en-Perche Departement Orne Tarif Lieu Ville Belforêt-en-Perche

Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belforet-en-perche /

RDV Nature (causerie et promenade) : Les trames écologiques, canevas de la biodiversité 2023-08-10 was last modified: by RDV Nature (causerie et promenade) : Les trames écologiques, canevas de la biodiversité Belforêt-en-Perche 10 août 2023 Belforêt-en-Perche Orne Salles des fêtes Belforêt-en-Perche Orne

Belforêt-en-Perche Orne