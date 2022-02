Belfast Les 3 Luxembourg cinema, 23 mars 2022, Paris.

Belfast

Les 3 Luxembourg cinema, le mercredi 23 mars à 18:00

Eté 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement à quel monde il appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers Nord de Belfast. Il y vit heureux et choyé auprès de sa famille et ses camarades de jeu, au sein d’une communauté bienveillante et soudée. Mais, alors que le premier homme pose le pied sur la Lune et que la chaleur du mois d’août se fait encore sentir, les rêves d’enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne sociale latente se transforme soudain en violence dans les rues du quartier puis de toute la ville, attisée par les appartenances religieuses de chacun. Buddy va découvrir le tumulte et l’hystérie, un nouveau paysage urbain fait de barrières et de contrôles, peuplé de bons et de méchants. Mais Belfast est sa ville, et le seul monde qu’il connaît. Malgré le chaos ambiant, la joie, les rires, la musique et la magie du cinéma demeurent… Golden Globe 2022 du Meilleur scénario, nominé pas moins de 7 fois aux Oscars et 6 fois aux BAFTA, _Belfast_ est l’histoire tendre et intensément personnelle d’une enfance frappée par le désordre des débuts du conflit nord-irlandais. Kenneth Branagh, qui a écrit et réalisé le film, rend ici un magnifique hommage à sa ville natale. Avec Caitríona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán Hinds, Jude Hill… Cette projection s’inscrit dans le cadre du Festival du Cinéma du Monde, organisé par le Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris (FICEP), du 19 au 26 mars prochains au cinéma Les 3 Luxembourg (Paris 6e). Programmation détaillée : [www.ficep.info](http://www.ficep.info)

10,60€ (8,80€ pour seniors et demandeurs d’emploi/ 7,60€ pour étudiants/ 5€ pour moins de 15 ans)/ cartes UGC, CinéPass et CIP acceptées

Les 3 Luxembourg cinema 67 rue Monsieur le Prince 75006 Paris Paris Paris



