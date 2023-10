Concert Baroque Belcastel Catégories d’Évènement: Aveyron

Belcastel Concert Baroque Belcastel, 20 octobre 2023, Belcastel. Belcastel,Aveyron Concert baroque clavecin, flûte et violoncelle: Telemann, Haendel, Corelli….

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR. Belcastel 12390 Aveyron Occitanie



Baroque concert with harpsichord, flute and cello: Telemann, Handel, Corelli… Concierto barroco con clave, flauta y violonchelo: Telemann, Haendel, Corelli… Barockkonzert mit Cembalo, Flöte und Cello: Telemann, Händel, Corelli… Mise à jour le 2023-10-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Belcastel Autres Adresse Ville Belcastel Departement Aveyron Lieu Ville Belcastel latitude longitude 44.3889;2.338129167

