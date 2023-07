Concert Jazz Band by Invino Belcastel Catégories d’Évènement: Aveyron

Belcastel Concert Jazz Band by Invino Belcastel, 19 juillet 2023, Belcastel. Belcastel,Aveyron Repas musical au Restaurant Chez Anna.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR. Belcastel 12390 Aveyron Occitanie



Musical meal at Restaurant Chez Anna Comida musical en el Restaurante Chez Anna Musikalisches Essen im Restaurant Chez Anna Mise à jour le 2023-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Belcastel Autres Adresse Ville Belcastel Departement Aveyron Lieu Ville Belcastel

Belcastel Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belcastel/