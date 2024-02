BELCANTOR Omar Hasan Monflanquin, samedi 23 mars 2024.

BELCANTOR Omar Hasan Monflanquin Lot-et-Garonne

Ancien rugbyman professionnel comme pilier droit, Omar Hasan compte 64 sélections avec l’équipe Nationale d’Argentine (Les Pumas) entre 1995 et 2007.

Une carrière rugbystique en France marquée notamment par ses sélections au sein du SUA et du Stade TOULOUSAIN où avec son équipe il est Champion d’Europe en 2005 et Champion de France en 2008.

Mais déjà doté d’une belle voix de Baryton remarquée dans les vestiaires et au cours des 3èmes mi-temps, Omar entame une studieuse reconversion artistique dès 2005, et mène depuis plus de 15 ans une carrière de comédien chanteur (baryton) en France et épisodiquement en Argentine.

Il interprète plusieurs rôles dans des opéras classiques, au théâtre et au cinéma.

Il est dans ce spectacle accompagné au piano par Marc-Olivier POINGT, pianiste Agenais de

renommée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:30:00

fin : 2024-03-23

Salle des fêtes

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine gem.monflanquin@gmail.com

L’événement BELCANTOR Omar Hasan Monflanquin a été mis à jour le 2024-02-08 par OT Coeur de Bastides