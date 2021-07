Belbiachoù, les enfantillages Mellionnec, 25 août 2021-25 août 2021, Mellionnec.

Belbiachoù, les enfantillages 2021-08-25 – 2021-08-25 Ecodomaine Le Bois du Barde Coat an Bars

Mellionnec Côtes d’Armor Mellionnec

Festival Jeune Public, dans les vergers

La compagnie Kenta Tro – “le voyage de Taliesin”

Mélange de conte, théâtre, chanson, arts

« 14h ont sonné… La cabane sur le chien, Mami Toullec s’est endormie…. De Là-haut et Dubas, deux esprits collecteurs de rêves, se réjouissent : les rêves des mémés sont pleins d’un millier de vies! Et voilà que du songe de Mami Toullec remontent une reine, un chaudron et un fils très laid….un stagiaire de 3ème et… Ooohh… La naissance du premier barde, Taliesin. »

33 min environ, tout public

Tous les mercredis de l’été à partir de 18h : contes, chansons, théâtre…

Au chapeau.

A l’éco-domaine du Bois du Barde.

+33 2 96 29 30 03 http://www.leboisdubarde.bzh/

