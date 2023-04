La Seine en Dragon Boat 8 route de Paris, 23 septembre 2023, Belbeuf.

Le Dragon Boat, ou bateau dragon, c’est une embarcation originaire de la Chine antique et le sport national chinois, aujourd’hui pratiqué dans le monde entier.

Sur cette pirogue pas comme les autres, c’est le tambour qui mène la danse et fait pagayer les passagers à l’unisson ! Grâce à Pagaies en Seine, testez votre sens du rythme tout en découvrant la Seine et ses multiples richesses autrement, de Belbeuf à Saint-Adrien !

En raison de la crise sanitaire actuelle, 10 personnes maximum, 6 minimum (et uniquement des adultes).

Durée : 2h

Réservation obligatoire

Tarifs : 17€/personne.

2023-09-23 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-23 12:00:00. .

8 route de Paris Base nautique de Belbeuf

Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie



The Dragon Boat, or dragon boat, is a boat that originated in ancient China and the Chinese national sport, now practiced worldwide

On this pirogue like no other, it is the drum that leads the dance and makes the passengers paddle in unison! Thanks to Pagaies en Seine, test your sense of rhythm while discovering the Seine and its many riches in a different way, from Belbeuf to Saint-Adrien!

Due to the current health crisis, 10 people maximum, 6 minimum (and only adults).

Duration: 2 hours

Reservation required

Rates : 17€/person

El Bote del Dragón es una embarcación originaria de la antigua China y es el deporte nacional de este país, que ahora se practica en todo el mundo.

En esta piragua, diferente a todas las demás, es el tambor el que dirige la danza y hace que los pasajeros remen al unísono Gracias a Pagaies en Seine, ponga a prueba su sentido del ritmo mientras descubre el Sena y sus numerosas riquezas de una forma diferente, desde Belbeuf hasta Saint-Adrien

Debido a la actual crisis sanitaria, 10 personas máximo, 6 mínimo (y sólo adultos).

Duración: 2 horas

Reserva obligatoria

Precio: 17€/persona

Das Dragon Boat (Drachenboot) ist ein Boot aus dem alten China und der chinesische Nationalsport, der heute auf der ganzen Welt ausgeübt wird.

In diesem einzigartigen Einbaum ist die Trommel der Taktgeber und lässt die Passagiere im Einklang paddeln Mit Paddeln in der Seine können Sie Ihr Rhythmusgefühl testen und gleichzeitig die Seine und ihre zahlreichen Schätze von Belbeuf bis Saint-Adrien auf andere Weise entdecken!

Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise maximal 10 Personen, mindestens 6 (und nur Erwachsene).

Dauer: 2 Std

Reservierung erforderlich

Preise: 17?/Person

Mise à jour le 2023-03-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité