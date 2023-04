Afterwork kayak au coucher du soleil 8 route de Paris, 6 juillet 2023, Belbeuf.

Rendez-vous à Pagaies en Seine pour un « afterwork » nautique ! Hugo, votre accompagnateur, vous guidera sur la Seine pour cette balade en kayak au coucher du soleil. Que diriez-vous ensuite de faire un arrêt au Moulin Rose pour profiter une boisson et d’une planche apéritive offertes ? Pour poursuivre la soirée, la balade vous donne accès à l’Estival Club du Moulin Rose à partir de 22h. Ca sent l’été !

Tout public majeur – Durée : 2h30

Réservation obligatoire

Tarif : 29€/personne.

2023-07-06 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-06 21:30:00. .

8 route de Paris Base nautique de Belbeuf

Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie



Let’s meet at Pagaies en Seine for a nautical afterwork ! Hugo, your guide, will guide you on the Seine for this kayak ride at sunset. How about a stop at the Moulin Rose for a drink and an appetizer board? To continue the evening, the tour gives you access to the Estival Club of the Moulin Rose from 10pm. It feels like summer!

All adults – Duration: 2h30

Reservation required

Price : 29€/person

¡Reúnase con nosotros en Pagaies en Seine para un afterwork náutico! Hugo, su guía, le conducirá por el Sena para este paseo en kayak al atardecer. Después, ¿qué tal una parada en el Moulin Rose para tomar una copa y una tabla de aperitivos? Para continuar la velada, el tour le da acceso al Club Estival del Moulin Rose a partir de las 22:00 h. ¡Huele a verano!

Todas las edades – Duración: 2h30

Reserva obligatoria

Precio: 29€/persona

Treffen Sie sich bei « Pagaies en Seine » zu einem nautischen « Afterwork »! Hugo, Ihr Begleiter, wird Sie auf der Seine zu dieser Kajakfahrt bei Sonnenuntergang führen. Wie wäre es mit einem Zwischenstopp an der Moulin Rose, wo Sie ein Getränk und ein Aperitifbrett gratis genießen können? Um den Abend fortzusetzen, bietet Ihnen die Fahrt ab 22 Uhr Zugang zum Estival Club des Moulin Rose. Das riecht nach Sommer!

Alle volljährigen Zuschauer – Dauer: 2,5 Std

Eine Reservierung ist erforderlich

Preis: 29?/Person

Mise à jour le 2023-03-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité