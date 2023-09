Soirée « AviFit » – Aviron Fitness Salle des sports Jacques Anquetil Belbeuf Catégories d’Évènement: Belbeuf

Seine-Maritime Soirée « AviFit » – Aviron Fitness Salle des sports Jacques Anquetil Belbeuf, 14 octobre 2023 17:30, Belbeuf. Soirée « AviFit » – Aviron Fitness Salle des sports Jacques Anquetil Belbeuf Samedi 14 octobre, 17h30, 19h00 L’AviFit, c’est du fitness en musique en utilisant un rameur comme matériel pour pratiquer. https://youtu.be/sR0D7nbuiBo Samedi 14 octobre, 17h30, 19h00 1

http://www.cnbelbeuf.fr/avifit Dans le but de vous faire découvrir une nouvelle discipline fitness, ou pour proposer à nos habitués une séance originale, le Club Nautique Belbeuf – Aviron organise le samedi 14 Octobre au Gymnase Jacques Anquetil de Commune de Belbeuf, une soirée AviFit spéciale « Disco – Années 80’s »

L’AviFit, c’est du fitness en musique en utilisant un rameur comme matériel pour pratiquer. https://youtu.be/sR0D7nbuiBo

Venez pratiquer ou découvrir cette séance originale et vous faire une idée sur cette discipline. Le seul risque serait d’être conquis par la discipline

A vos agendas, le samedi 14 Octobre à 17h30 ou 19h. Inscription sur: www.cnbelbeuf.fr/avifit Salle des sports Jacques Anquetil Rue des Canadiens, 76240 – Belbeuf Belbeuf 76240 Seine-Maritime Détails Heure : 17:30 - 19:00 Catégories d’Évènement: Belbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Salle des sports Jacques Anquetil Adresse Rue des Canadiens, 76240 - Belbeuf Ville Belbeuf Departement Seine-Maritime Lieu Ville Salle des sports Jacques Anquetil Belbeuf

Salle des sports Jacques Anquetil Belbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belbeuf/