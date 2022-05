BELBANFÊTE : FÊTE DES QUARTIERS NORD-EST Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

BELBANFÊTE : FÊTE DES QUARTIERS NORD-EST Le Mans, 21 mai 2022, Le Mans. BELBANFÊTE : FÊTE DES QUARTIERS NORD-EST Maison de quartier G.Moustaki 211 Rue des Maillets Le Mans

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 22:00:00 Maison de quartier G.Moustaki 211 Rue des Maillets

RDV dès 14h, église de Bellevue. La fête de quartier est un temps convivial permettant de vous réunir autour d’un programme tout bonnement sympathique. Venez rencontrer vos voisins en participant à des animations diverses, tout cela sur le rythme endiablé d’une scène ouverte. +33 9 81 41 49 32 La fête de quartier est un temps convivial permettant de vous réunir autour d’un programme tout bonnement sympathique. Venez rencontrer vos voisins en participant à des animations diverses, tout cela sur le rythme endiablé d’une scène ouverte. Pour clôturer cette folle journée, quoi de plus convivial que de partager un repas et une collation.

RDV dès 14h, église de Bellevue. Maison de quartier G.Moustaki 211 Rue des Maillets Le Mans

